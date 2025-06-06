«Грязная война» только начинается: Киев готовит новые «сложные операции» в России

Украина продолжает разработку «сложных» спецопераций на территории России после атак на аэродромы 1 июня. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Авторы статьи отмечают, что с постепенным отходом президента США Дональда Трампа от роли миротворца, Украина все больше полагается на свои разведывательные службы, в том числе на их способность наносить удары по российским объектам в глубине страны. И в то время, как зона боевых действий внутри Украины больше похожа на «адский пейзаж из беспилотников и артиллерии», тайные операции Киева могут перерасти в «грязную войну» за пределами фронта, пишет WP.
«Цель заключается в том, чтобы наносить удары в неожиданных местах с применением коварных методов», — пишет издание со ссылкой на разведывательные источники.
WP отмечает, что атака на российские аэродромы 1 июня расценивается как успешное претворение в жизнь такой стратегии и успех СБУ в сохранении секретности. По данным газеты, глава СБУ Василий Малюк оповестил о готовящейся атаке только президента Украины Владимира Зеленского, утаив информацию от других высокопоставленных членов администрации и даже своих заместителей.
По словам Малюка, которые приводит газета, подготовка к скоординированным атакам на территории России началась 18 месяцев назад.
Также WP упоминает недавнюю атаку на Крымский мост с применением безэкипажного катера, в организации которой участвовали «европейские разведки». По данным российских властей, мост не получил повреждений , а попытка удара была неудачной.
Страны, граничащие с Украиной, также могут стать новыми «полями сражений» по мере продолжения конфликта Москвы и Киева, считают авторы издания.
«Украина рассматривала возможность проведения операции по нападению на российские войска [в Приднестровье], но решила не открывать новый фронт», — отмечает WP, а также утверждает со ссылкой на премьер-министра Молдавии, что Россия рассматривает возможность отправки 10 тыс. военнослужащих в регион.
«Опасность затрагивает и другие страны, граничащие с Украиной: Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию, а также Германию, страны Балтии, Норвегию и Финляндию. Большинство этих стран поддерживают Украину, а украинские разведывательные службы используют столицы Восточной Европы в качестве центров для своих операций», — пишет The Washington Post.
Недовольство Вашингтона
При этом готовность Киева к осуществлению подобных операций вызывает неодобрение со стороны США, утверждает издание.
«Готовность Украины проводить рискованные шпионские операции приводит к постоянному напряжению в отношениях между Вашингтоном и Киевом», — отмечают авторы.
В частности, как сообщало издание The Atlantic, атака 1 июня, несмотря на высокую оценку операции со стороны украинского командования, вызвала негативную реакцию в Белом доме.
Три источника из числа сотрудников администрации и внешний советник Белого дома сообщили изданию, что Дональд Трамп в частных беседах выражал недовольство действиями Украины.
Трамп был одновременно впечатлен «технической дерзостью» операции и возмущен ее политическими последствиями. Он назвал удары «сильными» и «крутыми», но упрекнул Зеленского в том, что атака произошла накануне важных переговоров в Стамбуле. Президент США счел, что Киев подорвал возможности для достижения перемирия.
В свою очередь итальянская газета L'Antidiplomatico отметила, что операция СБУ поставила Трампа в «затруднительное положение на решающем этапе переговоров».
Издание утверждает, что это было одной из целей атаки по аэродромам.
Дональд Трамп ранее сообщил, что обсуждал атаки в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным 4 июня. По словам американского лидера, Путин «очень решительно» сказал, что ему придется ответить на нападение на аэродромы. Трамп добавил, что попросил президента РФ «не делать этого».
В ночь на 6 июня Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по целям на Украине. В основном поражалась энергетическая и транспортная инфраструктура: в Киеве была поражена ТЭЦ-5, повреждена ТЭЦ-4, а также поврежден железнодорожный узел в области. Также были нанесены удары по объектам ВПК, в том числе заводу «Мотор», где ремонтируются двигатели для украинских МиГ-29.