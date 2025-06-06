«Грязная война» только начинается: Киев готовит новые «сложные операции» в России

WP: Киев разрабатывает новые «сложные операции» на территории РФ и за рубежом

Украина после атаки FPV-дронов на аэродромы 1 июня разрабатывает новые «сложные операции» на территории РФ, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в разведке. Их цель — нанесение ударов «в неожиданных местах» и полная секретность, отмечает издание. При этом, по данным WP, власти США не одобряют готовность Киева на проведение подобных акций, так как это подрывает усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Украина продолжает разработку «сложных» спецопераций на территории России после атак на аэродромы 1 июня. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Авторы статьи отмечают, что с постепенным отходом президента США Дональда Трампа от роли миротворца, Украина все больше полагается на свои разведывательные службы, в том числе на их способность наносить удары по российским объектам в глубине страны. И в то время, как зона боевых действий внутри Украины больше похожа на «адский пейзаж из беспилотников и артиллерии», тайные операции Киева могут перерасти в «грязную войну» за пределами фронта, пишет WP.

«Цель заключается в том, чтобы наносить удары в неожиданных местах с применением коварных методов», — пишет издание со ссылкой на разведывательные источники.

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WP отмечает, что атака на российские аэродромы 1 июня расценивается как успешное претворение в жизнь такой стратегии и успех СБУ в сохранении секретности. По данным газеты, глава СБУ Василий Малюк оповестил о готовящейся атаке только президента Украины Владимира Зеленского, утаив информацию от других высокопоставленных членов администрации и даже своих заместителей.

По словам Малюка, которые приводит газета, подготовка к скоординированным атакам на территории России началась 18 месяцев назад.

Также WP упоминает недавнюю атаку на Крымский мост с применением безэкипажного катера, в организации которой участвовали «европейские разведки». По данным российских властей, мост не получил повреждений , а попытка удара была неудачной.

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Страны, граничащие с Украиной, также могут стать новыми «полями сражений» по мере продолжения конфликта Москвы и Киева, считают авторы издания.

«Украина рассматривала возможность проведения операции по нападению на российские войска [в Приднестровье], но решила не открывать новый фронт», — отмечает WP, а также утверждает со ссылкой на премьер-министра Молдавии, что Россия рассматривает возможность отправки 10 тыс. военнослужащих в регион.

«Опасность затрагивает и другие страны, граничащие с Украиной: Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию, а также Германию, страны Балтии, Норвегию и Финляндию. Большинство этих стран поддерживают Украину, а украинские разведывательные службы используют столицы Восточной Европы в качестве центров для своих операций», — пишет The Washington Post.

Недовольство Вашингтона

При этом готовность Киева к осуществлению подобных операций вызывает неодобрение со стороны США, утверждает издание.

«Готовность Украины проводить рискованные шпионские операции приводит к постоянному напряжению в отношениях между Вашингтоном и Киевом», — отмечают авторы.

В частности, как сообщало издание The Atlantic, атака 1 июня, несмотря на высокую оценку операции со стороны украинского командования, вызвала негативную реакцию в Белом доме.

Три источника из числа сотрудников администрации и внешний советник Белого дома сообщили изданию, что Дональд Трамп в частных беседах выражал недовольство действиями Украины.

Трамп был одновременно впечатлен «технической дерзостью» операции и возмущен ее политическими последствиями. Он назвал удары «сильными» и «крутыми», но упрекнул Зеленского в том, что атака произошла накануне важных переговоров в Стамбуле. Президент США счел, что Киев подорвал возможности для достижения перемирия.

В свою очередь итальянская газета L'Antidiplomatico отметила, что операция СБУ поставила Трампа в «затруднительное положение на решающем этапе переговоров».

Издание утверждает, что это было одной из целей атаки по аэродромам.

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Дональд Трамп ранее сообщил, что обсуждал атаки в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным 4 июня. По словам американского лидера, Путин «очень решительно» сказал, что ему придется ответить на нападение на аэродромы. Трамп добавил, что попросил президента РФ «не делать этого».

В ночь на 6 июня Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по целям на Украине. В основном поражалась энергетическая и транспортная инфраструктура: в Киеве была поражена ТЭЦ-5, повреждена ТЭЦ-4, а также поврежден железнодорожный узел в области. Также были нанесены удары по объектам ВПК, в том числе заводу «Мотор», где ремонтируются двигатели для украинских МиГ-29.