Зеленский пожаловался на нехватку денег и вооружений у ВСУ

Зеленский заявил, что все больше оружия Украина вынуждена покупать за деньги

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку финансирования и поставок вооружений со стороны союзников. В результате Киеву приходится покупать все больше оружия за деньги, пишет портал «Страна.ua».

«Это важно для нас. Какие-то вещи открываются, им нужны финансы. Это касается и артиллерийских снарядов и ПВО, разных вещей — на все это требуются финансы», — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что на уровне Минобороны Украины постоянно ведутся разговоры с другими странами по поводу увеличения поставок. Он подчеркнул, что все чаще Украине предлагают «не бесплатные варианты» оружия.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о нехватке денег в бюджете страны на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, Киеву в этом году необходимо увеличить расходы примерно на 200 млрд гривен ($4,8 млрд), чтобы покрыть военные нужды. При этом депутат добавил, что потребность в увеличении расходов на армию будет только расти.

Ранее сообщалось, что военная помощь США Украине закончится в ближайшие месяцы.