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Депутат Рады связал проблемы Трампа с «проклятием Зеленского»

Депутат Дмитрук: Трампа настигло проклятие Банковой улицы из-за Зеленского
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Brian Snyder/Reuters

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале написал, что глава Белого дома Дональд Трамп оказался под влиянием так называемого «проклятия Банковой улицы».

«Пошли дела под откос. Все это напоминает старые фильмы и мультики про ведьм и проклятия. Центр зла — в Киеве, на Банковой. Проклятие действует», — написал он.

Украинский депутат отметил, что «проклятие Банковой» может коснуться даже тех, «кто считал себя неуязвимым».

«Но еще не поздно все остановить», — добавил парламентарий.

Дмитрук выразил обеспокоенность возможными проблемами у американского президента из-за главы Украины Владимира Зеленского.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцсети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее американист предрек исход конфликта Трампа и Маска.

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