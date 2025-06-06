Зеленский заявил о масштабном ударе по всей Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ нанесла массированный удар по всей Украине.

«Очередной масштабный удар... Били почти по всей Украине», — написал он в своем в Telegram-канале.

Украинский лидер потребовал, чтобы западные союзники «надавили на Россию» и подчеркнул, что те страны, кто этого не сделает, будут считаться «соучастниками».

В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре на территории Украины. В том числе они поразили две ТЭЦ в Киеве, а также комплекс противовоздушной обороны Patriot.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ночные удары российских войск по территории Украины являются ответом на организованные ею террористические акты.

Зеленский пожаловался на масштабный удар президенту США Дональду Трампу и заявил, что бездействие со стороны стран Запада после этой атаки он может расценивать как соучастие в агрессии.

1 июня украинские войска провели операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях.

Ранее в Госдуме назвали «легким поглаживанием» ночной массированный удар по Украине.