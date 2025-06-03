Глава «Росатома» рассказал о ситуации на ЗАЭС после атаки на Запорожскую область

Ситуация на Запорожской АЭС после украинской атаки на регион под контролем, но очень сложная. Об этом заявил журналистам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в кулуарах ЦИПР-2025, передает РИА Новости.
Он рассказал, что этой ночью по Запорожской области был нанесен «ракетный удар».
По его данным, в результате него практически полностью была разрушена линия электропередачи, снабжающая Энергодар.
«Ситуация под контролем, но очень сложная. Надо, конечно, сказать самые добрые слова в адрес энергодарцев — и жителей, и работников атомной электростанции. Это не первое такое ЧП», — сказал Лихачев.
Ночью губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что регион был полностью обесточен в результате атак со стороны украинской армии.
Ранее Украина направила протест МАГАТЭ из-за ЗАЭС и России.