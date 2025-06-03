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Глава «Росатома» рассказал о ситуации на ЗАЭС после атаки на Запорожскую область

Лихачев назвал ситуацию на Запорожской АЭС подконтрольной, но очень сложной
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Ситуация на Запорожской АЭС после украинской атаки на регион под контролем, но очень сложная. Об этом заявил журналистам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в кулуарах ЦИПР-2025, передает РИА Новости.

Он рассказал, что этой ночью по Запорожской области был нанесен «ракетный удар».

По его данным, в результате него практически полностью была разрушена линия электропередачи, снабжающая Энергодар.

«Ситуация под контролем, но очень сложная. Надо, конечно, сказать самые добрые слова в адрес энергодарцев — и жителей, и работников атомной электростанции. Это не первое такое ЧП», — сказал Лихачев.

Ночью губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что регион был полностью обесточен в результате атак со стороны украинской армии.

Ранее Украина направила протест МАГАТЭ из-за ЗАЭС и России.

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