Нарышкин рассказал о попытках фальсифицировать историю Второй мировой войны

Некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии, Польше, значительно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны (1939 — 1945 годы) и принизить вклад СССР в уничтожение фашистской Германии и спасение Европы от нацизма. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он уточнил, что речь идет об организациях, которые работают в сфере защиты исторической правды. По его словам, эти организации предпринимают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы), пытаются обелить преступления нацистов и одновременно принизить роль Красной Армии, народов СССР в разгроме Третьего Рейха.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что попытки фальсификации истории предпринимаются в том числе для того, чтобы создать предпосылки для новых агрессивных действий против России. Он подчеркивал, что страна продолжит твердо защищать правду, основанную на документально подтвержденных исторических фактах, продолжит рассказывать о правдивых событиях Второй мировой войны.

Ранее Путин заявил, что нельзя дать фашизму снова поднять голову.