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Медведев поздравил жителей России с Днем русского языка

Медведев поздравил россиян с Днем русского языка
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте» поздравил россиян с Днем русского языка.

Он отметил, что русский язык развивается, отбрасывая все чужеродное.

«Главное сегодня — День русского языка. Вчера глава государства провел Совет на эту тему. Внесем и мы скромную лепту, напомнив бессмертные строки Николая Гоголя в историческом развитии», — написал зампредседателя Совбеза .

В публикации Медведев сопоставил, как мог бы звучать фрагмент повести Николая Гоголя «Страшная месть» из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» на языке разных поколений — авторская версия, переложение для молодежи 1970–1980-х годов и в «переводе» на язык современной молодежи с ИИ.

«Выбирайте, что вам ближе. Но это все – живой русский язык, который развивается», — отметил Медведев.

5 июня президент России Владимир Путин поддержал предложение, предусматривающее создание на базе одного из вузов центра по продвижению русского языка в мире.

Ранее Путин предложил подумать, как повысить культуру речи в России.

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