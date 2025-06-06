Еврокомиссия может представить новый пакет антироссийских санкций до конца июня. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире RTL.
«Это вопрос ближайших дней, поскольку вчера мы направили наши предложения в Еврокомиссию. Она должна включить их в этот пакет, который, я надеюсь, будет представлен до конца июня», — сказал он.
Какие именно сферы экономики будут затронуты санкциями министр не уточнил.
4 июня американский лидер Дональд Трамп обратился с просьбой к сенаторам на данном этапе приостановить рассмотрение новых пакетов санкций против России. Речь идет о межпартийном предложении за авторством сенаторов Грэма и Ричарда Блюменталя.
Сообщалось, что они хотят накладывать вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. Среди мер предусмотрены импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.
Ранее в США предложили странам лазейку, чтобы избежать санкций за торговлю с Россией.