Барро: ЕК может представить новый пакет санкций против РФ до конца июня

Еврокомиссия может представить новый пакет антироссийских санкций до конца июня. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире RTL.

«Это вопрос ближайших дней, поскольку вчера мы направили наши предложения в Еврокомиссию. Она должна включить их в этот пакет, который, я надеюсь, будет представлен до конца июня», — сказал он.

Какие именно сферы экономики будут затронуты санкциями министр не уточнил.

4 июня американский лидер Дональд Трамп обратился с просьбой к сенаторам на данном этапе приостановить рассмотрение новых пакетов санкций против России. Речь идет о межпартийном предложении за авторством сенаторов Грэма и Ричарда Блюменталя.

Сообщалось, что они хотят накладывать вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. Среди мер предусмотрены импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Ранее в США предложили странам лазейку, чтобы избежать санкций за торговлю с Россией.