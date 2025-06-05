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В ООН оценили угрозы Трампа ввести санкции против России и Украины

Дюжаррик: ООН отдает предпочтение переговорам в любом конфликте
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Global Look Press

Организация Объединенных Наций (ООН) считает переговоры лучшим способом для завершения любых конфликтов, заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в ООН всегда считали, что завершение любых конфликтов должно достигаться путем переговоров.

До этого Трамп заявил, что пока не изучал законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о санкциях против России, но решение примет сам.

Грэм, известный своей жесткой позицией по отношению к России, предложил в конгрессе законопроект о санкциях. Он предусматривает введение 500%-ных импортных пошлин на товары из стран, которые закупают нефть, нефтепродукты, природный газ и уран у России. Проект был представлен в начале апреля, когда шли активные переговоры между РФ и США по урегулированию конфликта на Украине.

4 июня американский лидер обратился с просьбой к сенаторам на данном этапе приостановить рассмотрение новых пакетов санкций против России. Речь идет о межпартийном предложении за авторством сенаторов Грэма и Ричарда Блюменталя.

Сообщалось, что они хотят накладывать вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. Среди мер предусмотрены импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Ранее в Кремле рассказали, обсуждал ли Путин с Трампом снятие санкций.

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