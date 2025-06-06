В МИД РФ раскрыли планы по восстановлению прав русскоязычных жителей Украины

РФ будет настаивать на том, чтобы восстановление законных прав русскоязычных жителей Украины стало обязательным условием долгосрочного урегулирования конфликта. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Сергей Лавров, заявление которого опубликовано на сайте возглавляемого им ведомства.

В пятницу, 6 июня, дипломат обратился к гражданам РФ в связи с празднованием Дня русского языка. Лавров подчеркнул, что на Украине уничтожают все, что связано с Россией. При этом особую ненависть Киев демонстрирует по отношению к русскому языку, использование которого было запрещено.

«РФ не оставит русских и русскоязычных людей в беде, обязательно добьется того, чтобы законные права, включая право говорить на родном языке, были восстановлены в полном объеме. <...> Будем настаивать на том, чтобы ее (данной проблемы — «Газета.Ru») решение было необходимым условием долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта», — сказал министр.

Также он добавил, что Москва намерена и дальше поднимать эту тему на различных международных площадках.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. После завершения встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил журналистам, что стороны общались на русском языке.

Позже ситуацию прокомментировал посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник. Он отметил, что члены украинской делегации разговаривали на русском языке, так как он для них родной.

Ранее бывший депутат Верховной рады объяснил, почему украинские переговорщики использовали русский язык.