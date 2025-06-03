На Украине большая часть чиновников и парламентариев продолжает использовать русский язык в своей повседневной деятельности. Данное утверждение сделал бывший депутат Верховной рады Олег Царев в разговоре с aif.ru, комментируя недавние переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле, которые проходили на русском языке.

«Вот на Украине на русском языке говорят все, а на украинском нет. У меня нет сомнений, что значительная часть украинской делегации не владеет свободно украинским языком», — отметил он. Царев также подчеркнул, что для многих представителей власти украинский язык рассматривается как нечто формальное.

По его словам, все совещания в офисе президента Зеленского проходят на русском языке.

«Когда идут на публику — переходят на украинский, но это не родной язык», — считает политик.

Накануне в Стамбуле завершился второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной, который длился чуть более часа.

Ранее в США назвали переговоры в Стамбуле тактической победой России.