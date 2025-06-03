На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Царев объяснил, почему украинские делегаты говорили на русском языке в Стамбуле

Царев: значительная часть украинской делегации не владеет украинским языком
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

На Украине большая часть чиновников и парламентариев продолжает использовать русский язык в своей повседневной деятельности. Данное утверждение сделал бывший депутат Верховной рады Олег Царев в разговоре с aif.ru, комментируя недавние переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле, которые проходили на русском языке.

«Вот на Украине на русском языке говорят все, а на украинском нет. У меня нет сомнений, что значительная часть украинской делегации не владеет свободно украинским языком», — отметил он. Царев также подчеркнул, что для многих представителей власти украинский язык рассматривается как нечто формальное.

По его словам, все совещания в офисе президента Зеленского проходят на русском языке.

«Когда идут на публику — переходят на украинский, но это не родной язык», — считает политик.

Накануне в Стамбуле завершился второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной, который длился чуть более часа.

Ранее в США назвали переговоры в Стамбуле тактической победой России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами