Политолог предрек «серьезный раскол» на саммите НАТО из-за России

Признание России угрозой для НАТО вызовет споры между Соединенными Штатами и Евросоюзом на предстоящем саммите военного блока в июне. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт допустил, что американцы постараются выбрать для России формулировку соперника, а не угрозы или прямого врага. В таком случае Москва не будет

первостепенной угрозой, с «которой нужно прямо сейчас воевать», указал политолог.

«Конечно, европейские ястребы будут против такого обозначения, но им придется противостоять американцам. На саммите проявится довольно серьезный раскол внутри Альянса. И в целом, я думаю, что это не единственный пункт, по которым как раз американцы и европейцы будут сильно друг с другом расходиться», — заявил Дудаков.

Он также предположил, что итоговая декларация саммита НАТО будет значительно отличаться от тех, что принимались ранее.

До этого портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники писал, что США могут выступить против того, чтобы в итоговой декларации саммита НАТО, который состоится в Гааге в конце июня, РФ была бы обозначена как угроза для альянса.

Ранее Рютте заявил о «разрушительной» реакции НАТО в случае нападения России.