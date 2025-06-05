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США могут выступить против обозначения РФ как угрозы для НАТО

Euractiv: США могут выступить против обозначения РФ как угрозы для НАТО
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Kevin Mohatt/Reuters

США могут выступить против того, чтобы в итоговой декларации саммита НАТО, который состоится в Гааге в конце июня, РФ была бы обозначена как угроза для альянса. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что страны альянса достигли консенсуса относительно необходимости увеличения военных расходов до 5% ВВП, однако есть расхождения с тем, как этот шаг должен быть обоснован в документе. Ряд европейских стран считают, что в коммюнике оправданность этих расходов должна быть объяснена «российской угрозой». При этом дипломаты, общавшиеся с Euractiv, считают, что это вызовет противодействие Соединенных Штатов.

«Поскольку Вашингтон стремится выступить посредником на мирных переговорах между Россией и Украиной», — отмечает портал.

Глава Пентагона Пит Хегсет во время встречи с министрами обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе ранее заявил, что страны-члены НАТО должны вносить свой вклад в совместные усилия по укреплению обороноспособности организации, а не опираться в этом вопросе исключительно на США.

Ранее сообщалось, что Швеция намерена увеличить военные расходы до 5% от ВВП.

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