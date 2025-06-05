В НАТО одобрили новую гибридную стратегию альянса

Заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе завершилось принятием новой гибридной стратегии альянса. Об этом сообщили агентству Reuters два источника из числа европейских дипломатов, принимавших участие в переговорах.

«Министры обороны стран НАТО, собравшиеся в Брюсселе в четверг, одобрили новую гибридную стратегию альянса», — говорится в сообщении.

До этого немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о беспрецедентном с времен холодной войны наращивании вооружений странами НАТО, предпринятом, по утверждению издания, в ответ на предполагаемую угрозу со стороны России.

3 июня агентство Bloomberg писало, что НАТО просит европейские страны-члены альянса пятикратно усилить средства противовоздушной обороны (ПВО) из-за якобы угрозы со стороны РФ.

До своего вступления в должность президента США Дональд Трамп озвучил требование к странам-членам НАТО увеличить военные расходы до 5% от ВВП, подчеркнув несостоятельность выполнения обязательств альянса при текущем уровне финансирования в 2% ВВП.

Ранее политолог предрек «серьезный раскол» на саммите НАТО из-за России.