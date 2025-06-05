На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп пообещал дать России и Украине «немного подраться»

Bloomberg: Трамп заявил, что может дать России и Украине немного подраться

Президент США Дональд Трамп считает вероятной необходимость позволить Украине и России «немного подраться», прежде чем заключать мирное соглашение. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает Bloomberg.

Трамп пояснил, что во время последнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным сравнил конфликт на Украине с «яростной дракой двух детей в парке». По мнению главы Белого дома, в подобных ситуациях «лучше дать немного подраться, прежде чем разнимать», поскольку стороны «ненавидят друг друга и не хотят останавливаться».

«Иногда вы позволяете им немного подраться. Вы видите это в хоккее, вы видите это в спорте, судьи позволяют им подраться пару секунд, позволяют им подраться немного, прежде чем вы их разнимаете», — заявил американский лидер.

Президент США добавил, что при этом готов наказать обе страны, если не поверит, что они искренне настроены на мир. Также Трамп заявил, что в случае, если Россия «перейдет черту», то Вашингтон будет действовать «очень жестко» в отношении Москвы.

В свою очередь Мерц назвал президента США «ключевым человеком», который может остановить конфликт на Украине, просто усилив давление на Россию.

Ранее Трамп заявил, что в США «у всех есть яйца».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами