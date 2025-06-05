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Мерц обратился к Трампу по поводу конфликта на Украине

Мерц назвал Трампа ключевым человеком, который может оказать давление на Россию
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Fabrizio Bensch/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц назвал президента США Дональда Трампа «ключевым человеком», который может остановить конфликт на Украине, просто усилив давление на Россию. Его слова приводит Sky News.

«Я думаю, мы оба согласны в отношении этой войны и в том, насколько она ужасна, и мы оба ищем способы как можно скорее ее остановить. Я сказал президенту еще до нашего прихода, что он — ключевой человек в мире, который действительно может это сделать сейчас, оказав давление на Россию», — сказал Мерц.

По его словам, «все обязаны» предпринять усилия, чтобы прекратить боевые действия. В то же время он заметил, что Запад находится на стороне Украины и пытается сделать ее сильнее, чтобы «заставить Путина» прекратить конфликт.

В свою очередь Дональд Трамп не стал исключать возможность оказания давления на Россию и Украину при «отсутствии прогресса» в урегулировании конфликта.

Ранее стало известно, что Трамп поселил Мерца в гостевой дом с розовой спальней.

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