Администрация президента США разочарована Илоном Маском

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск разочаровал Белый дом, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного сотрудника администрации американского президента.

«Западное крыло ..., не испытывает восторга и разочаровано из-за Маска, который покинул Белый дом, чтобы заняться своей увядающей бизнес-империей», — заявил собеседник издания.

По информации газеты, Маск выступил против законопроекта о сокращении федеральных расходов. Он считает, что в будущем инициатива может навредить предпринимателям, в том числе лишить его компанию Tesla определенных привилегий.

До этого Маск в социальной сети X подверг жесткой критике «Единый, большой, красивый» законопроект президента США Дональда Трампа, предполагающий сокращение федеральных расходов.

Бизнесмен также пристыдил тех членов конгресса Соединенных Штатов, которые поддержали данный документ.

В конце мая стало известно, что Маск завершает работу в администрации Трампа и покидает пост главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE). Решение было принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики.

Маск поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы» и выразил уверенность, что DOGE продолжит работу. Основатель Tesla теперь намерен сосредоточиться на управлении бизнесом, который понес потери за время его госслужбы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск говорил, что ситуация с бюрократией в США хуже, чем он думал.