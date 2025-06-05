Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для переговоров по Украине

Трамп заявил, что держит крайний срок для переговоров по Украине в голове

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что держит крайний срок для переговоров об украинском урегулировании в своей голове. Об этом пишет РИА Новости.

«Есть ли крайний срок? Да, он у меня в голове. Когда я пойму, что все зашло слишком далеко и остановки не будет — мы будем действовать жестко», — заявил американский лидер в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

При этом Трамп подчеркнул, что США могут оказать давление как на Россию, так и на Украину. Мерц, в свою очередь, напомнил, что Берлин помогает Киеву, поэтому хочет добиться усиления давления на РФ. Он заявил, что хотел бы обсудить эту тему.

До этого президент США уклонился от ответа на вопрос, планирует ли он ужесточать санкции против России, пустившись вместо этого в рассуждения о «Северном потоке».

Ранее в США заявили, что Трамп озабочен из-за атаки Украины по аэродромам России.