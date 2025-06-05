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В США заявили, что Трамп озабочен из-за атаки Украины по аэродромам России

Axios: Трамп расстроен из-за атаки ВСУ по аэродромам РФ, боится вреда дипусилиям
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп расстроен и озабочен тем, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам и возможный ответ России помешают дипломатическим усилиям по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на близкие к американскому президенту источники.

«Атака беспилотников не удивила его, но он обеспокоен, что это приведет к продлению боевых действий. Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается», — сказал неназванный чиновник Белого дома.

По словам одного из источников из круга доверенных лиц Трампа, американский лидер озабочен, что возможный серьезный ответ российской стороны отбросит назад поддерживаемые им дипломатические усилия.

Также Axios отмечает, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что атака ВСУ была направлена в том числе на бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие.

«Это очень опасный момент», — добавил чиновник.

5 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава российского государства Владимир Путин действительно говорил Трампу об ответе РФ на удары Вооруженных сил Украины по российским аэродромам.

Ранее Путин рассказал, на каком уровне в Киеве принималось решение о терактах в России.

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