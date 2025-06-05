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Трамп допустил «очень жесткое» давление на Украину со стороны США

Трамп заявил, что не исключает давления и ни РФ, и на Украину
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп не стал исключать возможность оказания давления как на Россию, так и на Украину при «отсутствии прогресса» в урегулировании конфликта между странами. Заявление политика прозвучало на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете, передает Fox News.

«Когда я пойму, что это не закончится, <...> мы будем очень жесткими. И это может коснуться обеих стран, если честно», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что держит дедлайн по заключению соглашения о перемирии «в голове» и подчеркнул, что США в случае неудачи попыток решить конфликт будут очень жесткими, вне зависимости от того, коснется это «России или кого-то еще».

«Америка снова находится в важном положении в том, чтобы сделать что-то, чтобы положить конец этой войне. Давайте поговорим, что мы можем сделать вместе», — заявил Мерц в ответ.

Канцлер ФРГ отметил, что Германия оказывает поддержку Украине и потому добивается большого давления на Россию. Мерц добавил, что необходимо обсудить эту тему, и, по его словам, Трамп пообещал поговорить об этом.

Также Трамп заявил, что недоволен эскалацией ситуации вокруг Украины в последние дни. При этом американский президент отметил, что по-прежнему рассчитывает на успех в вопросе урегулирования на Украине.

В свою очередь портал Axios сообщил, что Трамп расстроен и озабочен тем, что атака Вооруженных сил Украины по российским аэродромам и возможный ответ России помешают дипломатическим усилиям по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что в США теперь «у всех есть яйца».

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