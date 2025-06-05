Трамп ушел от ответа на вопрос, готов ли он ужесточить санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос об ужесточении антироссийских санкций, вместо этого заявив, что желает видеть увеличение закупок ФРГ энергоресурсов США. Об этом американский лидер заявил на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете, передает Fox News.

«Помните, это я остановил «Северный поток — 2». Никто другой этого не сделал. А [экс-президент США Джо] Байден сразу его одобрил», — заявил глава Белого дома.

Трамп также заявил, что США располагают крупнейшими запасами нефти и газа в мире и выразил надежду, что их экспорт войдет в будущую торговую сделку с Евросоюзом.

Накануне американский президент обратился с просьбой к американским сенаторам на данном этапе приостановить рассмотрение новых пакетов санкций против России. Речь идет о межпартийном предложении за авторством сенаторов Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя.

Сообщалось, что они хотят накладывать вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. Среди мер предусмотрены импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Этот законопроект, по словам сенатора-республиканца Рэнда Пола, может нанести наибольший урон именно США.

Ранее в Кремле рассказали, обсуждал ли Путин с Трампом снятие санкций.