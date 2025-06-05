Канцлер Германии подарил Трампу свидетельство о рождении его деда

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон подарил президенту США Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа. Видео опубликовано на странице Мерца в X.

«Я бы даже хотел оставить себе это свидетельство», — сказал канцлер Германии.

Документ разделен на две части — оригинал на немецком языке, написанный каллиграфическим почерком, а ниже перевод на английский язык.

Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году. Дед Дональда Трампа в 1885 году эмигрировал в США. Он был парикмахером.

Весной американский президент также получил подарок от президента России Владимира Путина. Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что глава Белого дома получил от российского лидера портрет, на котором Трамп изображен с поднятой рукой вверх на фоне американского флага. Президент США был «по-настоящему тронут» презентом, отмечал Уиткофф.

Позже выяснилось, что портрет написал известный российский художник Никас Сафронов. Живописец выразил надежду, что его работа поспособствует примирению Вашингтона с Москвой.

Ранее племянница Трампа назвала его «психологически поврежденным человеком».