Племянница Трампа назвала его «психологически поврежденным человеком»

Племянница президента Дональда Трампа, психолог, Мэри Трамп заявила, что детство ее дяди влияет на его способность управлять страной в кризисе, передает CNN.

«Дональд — психологически глубоко поврежденный человек», — заявила девушка, которая недавно написала книгу «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире», в которой критикует дядю и его семью.

По ее мнению, на происходящее с Трампом повлияло детство и ситуация с родителями. При этом с годами он не станет лучше, а ему «несомненно, станет хуже», полагает Мэри Трамп.

Ранее она уже говорила, что на формирование мировоззрения будущего президента в детские годы повлиял его отец Фредерик Трамп. По ее словам, Трамп пытался избежать неодобрения со стороны своего отца. Воспитания и условия сделали из Трампа человека, который не умеет сопереживать, а также прервали его связь с реальным миром.

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