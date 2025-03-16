Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финляндия отказала США в яйцах

Yle: Финляндия отказалась от экспорта яиц в США из-за бюрократии
close
Shutterstock

Финляндия не сможет экспортировать в США яйца из-за возможных бюрократических трудностей и проверок, сообщает Yle.

Исполнительный директор Ассоциации птицеводства Финляндии Леера Лехтиля исключила поставку этих продуктов за океан, так как Хельсинки и Вашингтон еще не проводили переговоры по поводу «доступа к рынку». А это долгий процесс, который может включать продолжительные проверки.

«Запуск экспорта — не такое простое дело, так как нет установленных правил», — сказала Лехтиля.

Она добавила, что Финляндия еще ни разу не экспортировала яйца и у нее нет соответствующего разрешения.

«Всего у нас в Финляндии четыре миллиона кур-несушек. То количество, которое мы могли бы экспортировать, не решило бы проблему нехватки яиц», — подытожила директор ассоциации.

После вспышки птичьего гриппа, которая началась еще в 2022 году, США переживают сильнейший кризис из-за подорожания яиц. Ресторанам пришлось поднять цены на блюда из них, а продуктовые магазины ввели ограничения на продажу яиц. В ежегодном обращении к конгрессу президент Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в отсутствии контроля за ценами на яйца в США. Он также сообщил, что Штаты наращивают импорт этой продукции и усиливают поддержку фермеров, занимающихся разведением кур.

Ранее сообщалось, что демократы могут показать яйца, чтобы сорвать выступление Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами