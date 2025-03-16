Финляндия отказала США в яйцах

Финляндия не сможет экспортировать в США яйца из-за возможных бюрократических трудностей и проверок, сообщает Yle.

Исполнительный директор Ассоциации птицеводства Финляндии Леера Лехтиля исключила поставку этих продуктов за океан, так как Хельсинки и Вашингтон еще не проводили переговоры по поводу «доступа к рынку». А это долгий процесс, который может включать продолжительные проверки.

«Запуск экспорта — не такое простое дело, так как нет установленных правил», — сказала Лехтиля.

Она добавила, что Финляндия еще ни разу не экспортировала яйца и у нее нет соответствующего разрешения.

«Всего у нас в Финляндии четыре миллиона кур-несушек. То количество, которое мы могли бы экспортировать, не решило бы проблему нехватки яиц», — подытожила директор ассоциации.

После вспышки птичьего гриппа, которая началась еще в 2022 году, США переживают сильнейший кризис из-за подорожания яиц. Ресторанам пришлось поднять цены на блюда из них, а продуктовые магазины ввели ограничения на продажу яиц. В ежегодном обращении к конгрессу президент Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в отсутствии контроля за ценами на яйца в США. Он также сообщил, что Штаты наращивают импорт этой продукции и усиливают поддержку фермеров, занимающихся разведением кур.

Ранее сообщалось, что демократы могут показать яйца, чтобы сорвать выступление Трампа.