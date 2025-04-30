Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп похвастался снижением цен на яйца

Трамп назвал одним из достижений 100 дней президентства снижение цен на яйца
close
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп на митинге в честь первых 100 дней его срока среди ключевых достижений назвал снижение цен на яйца. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

«Уже в первую неделю моего пребывания в должности меня начали критиковать из-за цен на яйца», — сказал Трамп.

Он уточнил, что за период его президентства стоимость яиц в США снизилась на 87% к Пасхе. Кроме того, цены упали на бензин, продукты и медикаменты, указал глава государства.

До этого телеканал CBC сообщал, что пограничные службы США активно борются с контрабандой куриц и яиц на фоне рекордного роста цен на этот продукт в стране.

Таможенная и пограничная служба США представила новые данные о резком увеличении количества изъятых куриных яиц на границе. Согласно этим данным, в январе и феврале 2025 года пограничники конфисковали 3254 яйца, что на 116% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было изъято 1508 яиц.

Ранее Финляндия отказала США в яйцах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами