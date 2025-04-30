Трамп похвастался снижением цен на яйца

Президент США Дональд Трамп на митинге в честь первых 100 дней его срока среди ключевых достижений назвал снижение цен на яйца. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

«Уже в первую неделю моего пребывания в должности меня начали критиковать из-за цен на яйца», — сказал Трамп.

Он уточнил, что за период его президентства стоимость яиц в США снизилась на 87% к Пасхе. Кроме того, цены упали на бензин, продукты и медикаменты, указал глава государства.

До этого телеканал CBC сообщал, что пограничные службы США активно борются с контрабандой куриц и яиц на фоне рекордного роста цен на этот продукт в стране.

Таможенная и пограничная служба США представила новые данные о резком увеличении количества изъятых куриных яиц на границе. Согласно этим данным, в январе и феврале 2025 года пограничники конфисковали 3254 яйца, что на 116% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было изъято 1508 яиц.

Ранее Финляндия отказала США в яйцах.