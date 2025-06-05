Трамп заявил, что недоволен эскалацией ситуации вокруг Украины в последние дни

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что недоволен эскалацией ситуации вокруг Украины в последние дни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кое-что случилось пару дней назад, и сейчас они (Россия. — «Газета.Ru») отвечают. Вы знаете, как это бывает. Это нехорошо», — сказал Трамп.

Он отметил, что «недоволен этим».

При этом Трамп отметил, что по-прежнему рассчитывает на успех в вопросе урегулирования на Украине.

5 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава российского государства Владимир Путин действительно говорил Трампу об ответе РФ на удары Вооруженных сил Украины по российским аэродромам.

Axios сообщил, что Трамп расстроен и озабочен тем, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам и возможный ответ России помешают дипломатическим усилиям по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Госдуме предрекли «неотразимый» удар по Украине.