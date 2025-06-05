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В Госдуме предрекли «неотразимый» удар по Украине

Депутат Швыткин: ответ России на атаки ВСУ по аэродромам будет неотразимым
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Станислав Красильников/РИА Новости

Ответный удар России на атаки ВСУ по военным аэродромам будет «неотразимым, достаточно серьезным и ощутимым». Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Я думаю, что ответный удар будет достаточно серьезный, который нанесет урон ВС Украины и неонацистскому режиму Зеленского. Ответ будет, как я говорю, неотразимый, достаточно серьезный и ощутимый. Мы всегда бьем только исключительно по военной инфраструктуре», — подчеркнул он.

Швыткин напомнил, что Россия старается поддерживать контакт с Вашингтоном, чтобы у Соединенных Штатов не сложилось впечатления, что Москва специально заводит переговоры в тупик. Эскалация напряжённости со стороны нашего государства никоим образом не идет, отметил депутат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами подтвердил, что глава российского государства Владимир Путин действительно сказал главе Белого дома Дональду Трампу об ответе РФ на удары Вооруженных сил Украины.

Ранее Путин рассказал, на каком уровне в Киеве принималось решение о терактах в России.

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