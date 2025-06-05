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В Раде заявили, что Россия может нанести «ответный удар» по Украине сегодня ночью

Нардеп Костенко: Россия может нанести удар по Украине за аэродромы сегодня ночью
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко утверждает, что Россия якобы может нанести «ответный удар» за атаку на аэродромы стратегической авиации сегодня ночью. Его слова приводит УНИАН.

«Есть разные сообщения и разведка информирует, что россияне готовят удар, но неизвестно, когда это будет. Есть информация, что это будет сегодня ночью», — заявил Костенко.

Он указал на растущее беспокойство после разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, поскольку российский лидер проинформировал главу Белого дома об ответе на действия Киева.

«Нанесет ли РФ ответ? Я даже не сомневаюсь - 101%. Вопрос - как они это сделают. Относительно удара «шахедами» и дронами, то это, с одной стороны, могли бы продать у себя как ответ, но они это еще хотят показать мировому сообществу. Возможно, это будет удар по центрам принятия решений, возможно, по правительственному кварталу», — сказал Костенко.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее на Западе раскрыли, как Россия может ответить Украине за удар по аэродромам.

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