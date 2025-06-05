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На Западе раскрыли, как Россия может ответить Украине за удар по аэродромам

National Interest: Россия может применить «Калибры» в ответном ударе по Украине
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Вадим Савицкий/РИА Новости

Россия может использовать крылатые ракеты «Калибр» в качестве ответного удара за атаки на аэродромы стратегической авиации. Об этом пишет The National Interest.

«Крылатая ракета «Калибр», запускаемая с подводных лодок, — один из нескольких методов, которые русские будут использовать в качестве ответного удара по украинцам за их атаку на российские авиабазы в глубине страны», — говорится в тексте.

Журналисты также указывают, что Россия обладает не только огромным арсеналом наземного дальнобойного оружия, но и платформы их морского базирования.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее Каллас поприветствовала атаки Украины на российские аэродромы.

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