Трамп заявил об «очень хорошем» телефонном разговоре с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что провел «очень хороший» телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
По его словам, беседа длилась полтора часа и завершилась «очень позитивно» для двух стран.
Лидеры Соединенных Штатов и Китая созвонились вечером 5 июня. Они обсудили только вопросы торговли. При этом обсуждение украинского конфликта, как и ядерной программы Ирана, не проводилось.
В ходе разговора Си Цзиньпин заявил, что приветствовал бы новый визит Трампа в КНР. Хозяин Белого дома в ответ выразил искреннюю благодарность.
Главы государств также согласились, что команды обеих сторон продолжат реализацию Женевского консенсуса и проведут новый раунд переговоров как можно скорее.
30 мая Трамп говорил, что после разговора с Си Цзиньпином сможет урегулировать торговые разногласия между США и Китаем.
Ранее американист объяснил, чем Китай пугает США.