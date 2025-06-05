Трамп заявил об «очень хорошем» телефонном разговоре с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что его телефонный разговор с Си Цзиньпином завершился позитивно

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что провел «очень хороший» телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, беседа длилась полтора часа и завершилась «очень позитивно» для двух стран.

Лидеры Соединенных Штатов и Китая созвонились вечером 5 июня. Они обсудили только вопросы торговли. При этом обсуждение украинского конфликта, как и ядерной программы Ирана, не проводилось.

В ходе разговора Си Цзиньпин заявил, что приветствовал бы новый визит Трампа в КНР. Хозяин Белого дома в ответ выразил искреннюю благодарность.

Главы государств также согласились, что команды обеих сторон продолжат реализацию Женевского консенсуса и проведут новый раунд переговоров как можно скорее.

30 мая Трамп говорил, что после разговора с Си Цзиньпином сможет урегулировать торговые разногласия между США и Китаем.

Ранее американист объяснил, чем Китай пугает США.