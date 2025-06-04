Политолог объяснил, чем Китай пугает США

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий назвал «абсолютно высосанным из пальца» сообщение Politico о том, что Китай опасается давления президента США Дональда Трампа на председателя КНР Си Цзиньпина в случае личной встречи. Таким мнением эксперт поделился с «Газетой.Ru».

Американское издание ранее писало, что Си Цзиньпин не встречается с Трампом из-за публичных конфликтов последнего с президентом Украины Владимиром Зеленским и его коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете в Вашингтоне.

«Действительно, президент США Дональд Трамп неоднократно отмечал, что хотел бы переговорить с лидером КНР Си Цзиньпином по телефону, а потом провести и личную встречу. Это стало бы серьезным дипломатическим событием, которых в последнее время стало действительно мало на американской политической арене. Однако сложно себе представить, что китайская сторона позволит организовать встречу таким образом, что Трамп сможет безнаказанно прессовать лидера КНР. Попытки такого рода поведения со стороны предыдущей администрации были, но заканчивались плачевно. Например, экс-госсекретарь Энтони Блинкен пытался публично осудить КНР, но потом его самого публично же отчитали», — отметил политолог.

Он считает, что частые упоминания о КНР в прессе связаны с тем, что в Штатах до сих пор не могут понять, что происходит на американо-китайском треке.

«Очевидно, что напряжение растет, но при этом сам Китай не демонстрирует никаких признаков нервозности ввиду возможной тарифной войны и торговой неопределенности. Это интересует Трампа и американских ястребов, поскольку они хотят побед. Если же с Китаем не выйти на некоторые торговые договоренности, то это может привести к отходу от долларовой системы на международном уровне, что приведет к дефолту. Именно это китайское спокойствие и нежелание идти на контакт вызывает нервозность и страх у Вашингтона», — заключил Дробницкий.

Как отмечало Politico, Трамп верит, что личная встреча с китайским лидером позволит ему быстро уладить разногласия в торговой сфере, что стало особенно актуально на фоне медленного продвижения переговоров по урегулированию на Украине. По мнению публицистов, в Пекине вызвало недоумение обращение Трампа с другими иностранными лидерами, а потому личная встреча двух глав сверхдержав пока не состоится во избежание ущерба имиджу председателя КНР.

Ранее Трамп рассказал о своем отношении к Си Цзиньпину.