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Си Цзиньпин высказался о возможном визите Трампа в Китай

CCTV: Си Цзиньпин заявил, что приветствовал бы новый визит Трампа в Китай
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Ahn Young-joon/AP

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что приветствовал бы новый визит президента США Дональда Трампа в страну. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Си Цзиньпин снова приветствовал (возможный. — «Газета.Ru») визит Трампа в Китай, и Трамп выразил искреннюю благодарность», — говорится в публикации.

Как уточняет, CCTV, лидеры двух государств согласились, что команды обеих сторон продолжат реализацию Женевского консенсуса и проведут новый раунд переговоров как можно скорее.

Си Цзиньпин вечером 5 июня провел телефонный разговор с Трампом. Детали разговора не приводились, однако американский лидер заявил, что разговор с китайским коллегой продлился около полутора часа и был «очень положительным». При этом обсуждение украинского конфликта, как и ядерной программы Ирана, не проводилось, указал Трамп.

30 мая Трамп заявлял, что после разговора с Си Цзиньпином сможет урегулировать торговые разногласия между странами.

При этом к личной встрече Си Цзиньпин, по данным СМИ, пока не готов, поскольку в Пекине якобы вызвало недоумение обращение президента США с другими главами государств, а потому личная встреча двух лидеров сверхдержав пока избегается во избежание ущерба имиджу председателя КНР.

Ранее Трамп рассказал о своем отношении к Си Цзиньпину.

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