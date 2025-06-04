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Названа причина уклонения Си Цзиньпина от встречи с Трампом

Politico: Си Цзиньпин не встречается с Трампом из-за шоу с Зеленским и Рамафосой
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Susan Walsh/AP

Председатель КНР Си Цзиньпин не встречается с президентом США Дональдом Трампом из-за «шоу» с президентом Украины Владимиром Зеленским и его коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете в Вашингтоне. Об этом пишет Politico.

Американские журналисты отмечают, что Трамп верит в то, что личная встреча с китайским лидером позволит ему быстро уладить разногласия в торговой сфере, что стало особенно актуально на фоне медленного продвижения переговоров по урегулированию. По мнению публицистов, в Пекине вызвало недоумение обращение Трампа с другими иностранными лидерами, а потому личная встреча двух глав сверхдержав пока избегается во избежание ущерба имиджу председателя КНР.

До этого издание The Hill писало, что Трамп целенаправленно устроил «засаду» на президента ЮАР в Овальном кабинете, похожую на встречу с Зеленским.

По мнению авторов, встреча прошла не так бурно, как с Владимиром Зеленским, но выглядела как «заранее спланированная засада, особенно когда Трамп попросил приглушить свет в Овальном кабинете, чтобы показать видео с подстрекательскими высказываниями южноафриканских политиков».

Президент Рамафоса опровергал эти утверждения, не вступая в открытый спор с президентом США в стиле Зеленского, и отверг предположения о том, что правительство ЮАР одобряет гонения на белое население.

Ранее Трамп на встрече с Рамафосой задался вопросом «какого черта Зеленский делал в Африке».

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