Рютте назвал главную тему предстоящего саммита НАТО в Гааге

Рютте: главной темой саммита НАТО в Гааге станет увеличение инвестиций в оборону

Главной темой саммита НАТО, который пройдет в Гааге 24-25 июня, станет значительное увеличение инвестиций в оборону стран — членов организации. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, пишет РИА Новости.

«Главной темой саммита НАТО в Гааге будет значительное увеличение инвестиций в оборону», — сказал Рютте.

До этого газета Algemeen Dagblad сообщила, что Рютте пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите НАТО в Гааге. Однако на какие именно мероприятия саммита распространяется это приглашение, не уточняется.

По данным источников, Зеленского могут пригласить на ужин в королевском дворце, где будут находиться президент США Дональд Трамп и другие лидеры стран НАТО.

2 июня Рютте сообщил, что все страны — члены НАТО согласились принять Украину в альянс. Генсек подчеркнул, что этот вопрос может стать частью мирных переговоров Москвы и Киева.

Ранее в Совфеде рассказали об учениях НАТО на границе с Россией.