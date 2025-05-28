Основные маневры российско-белорусских учений перенесены вглубь Белоруссии

Основные маневры российско-белорусских учений «Запад-2025» перенесены вглубь Белоруссии, чтобы продемонстрировать готовность к диалогу и снижению напряженности в регионе. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

Он напомнил, что это было сделано, несмотря на то, что никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Белоруссии так и не были сделаны.

Хренин подчеркнул, что такое решение было принято в большей степени для демонстрации союзникам и партнерам по всему миру «истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь».

Министр подчеркнул, что военные учения «Запад-2025» не нацелены против какой-либо страны. Хренин отметил, что по интенсивности и масштабам российско-белорусские учения всегда были несопоставимы с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства-члены НАТО.

16 мая министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее сообщалось, что Польша готовит ответ на масштабные военные учения России и Белоруссии.