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США и Китай согласовывают разговор Трампа и Си Цзиньпина

CNN: США и Китай согласовывают разговор Трампа и Си Цзиньпина
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Ahn Young-joon/AP

США и Китай в настоящее время согласовывают проведение телефонного разговора между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Си Цзиньпином для урегулирования торговых разногласий. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в Белом доме.

«Администрация Трампа и китайские чиновники обсуждают организацию телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином», — говорится в публикации.

Источники также заявили, что Трамп в настоящее время не рассматривает возможность повторного введения пошлин в размере 145% для Китая.

В пятницу, 30 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «находился в тяжелом экономическом положении» из-за введенных пошлин, поскольку фактически лишился возможности вести торговлю с США.

Американский лидер отметил, что затем он заключил сделку с Китаем, чтобы избежать усугубления этого кризиса. По словам Трампа, соглашение позволило «все быстро стабилизировать», однако Пекин «полностью нарушил» договоренности.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.

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