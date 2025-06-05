В Китае заявили, что Трамп просил разговора с Си Цзиньпином

Беседа по телефону между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялась по инициативе Вашингтона, рассказали представители китайского посольства в США. Об этом пишет РИА Новости.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по просьбе последнего», — говорится в сообщении дипведомства.

При этом в посольстве не стали раскрывать детали разговора.

30 мая Трамп заявлял, что после разговора с Си Цзиньпином сможет урегулировать торговые разногласия между странами. Тогда же сообщалось, что США и Китай в настоящее время согласовывают проведение телефонного разговора между лидерами двух стран.

При этом к личной встрече Си Цзиньпин, по данным СМИ, пока не готов. В Пекине якобы вызвало недоумение обращение президента США с другими главами государств, а потому личная встреча двух лидеров сверхдержав пока избегается во избежание ущерба имиджу председателя КНР.

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