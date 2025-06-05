Си Цзиньпин призвал США с осторожностью относиться к вопросу Тайваня

Соединенным Штатам следует относиться к тайваньскому вопросу с большой осторожностью и не позволить сепаратистам втянуть себя в конфликт с Китаем, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

«США должны осторожно относиться к тайваньскому вопросу и не допустить, чтобы крайне малое число сепаратистов <...> Тайваня, втянуло Китай и США в опасную ситуацию конфликта и конфронтации», — сказал лидер КНР.

Разговор Си Цзиньпина и Трампа состоялся 5 июня по инициативе американской стороны. По словам президента США, основной темой диалога были торговые отношения, а про украинский конфликт или ситуацию с Ираном ни он, ни китайский лидер не говорили.

30 мая Трамп заявлял, что после разговора с Си Цзиньпином сможет урегулировать торговые разногласия между странами. Тогда же сообщалось, что США и Китай в настоящее время согласовывают проведение телефонного разговора между лидерами двух стран.

Ранее Трамп назначил нового командующего ВС США в Европе.