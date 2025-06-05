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Трамп назначил нового командующего ВС США в Европе

Трамп назначил генерала Гринкевича новым главкомом объединенных сил НАТО
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Jon Gambrell/Reuters

Президент США Дональд Трамп назначил генерала Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и главой Европейского командования вооруженных сил США. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«НАТО также согласилось назначить генерал-лейтенанта Гринкевича верховным главнокомандующим», — говорится в сообщении.

До этого Гринкевич занимал пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов.

По данным издания Defense News, в Пентагоне Гринкевич завоевал статус одного из самых перспективных генералов США. В прошлом он был летчиком, летал на самолетах-истребителях F-16 и F-22. Кроме того, Гринкевич четыре года служил в штабе Центрального командования (CENTCOM), помогая руководить вооруженными силами США на Ближнем Востоке.

В настоящее время в странах Европы находятся 100 тыс. военнослужащих из США.

Ранее страны НАТО попросили США предупредить их в случае вывода войск из Европы.

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