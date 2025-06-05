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Герой одного из политических мемов 90-х повторил его на встрече с Путиным

Глава книжного союза Степашин на встрече с Путиным пошутил, что снова не так сел
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Глава Российского книжного союза Сергей Степашин, который стал героем политического мема в 90-х «Не так сели», повторил его на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция заседания с участием главы государства велась в Telegram-канале Кремля.

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Когда Степашину дали слово, его микрофон около десяти секунд молчал. После того, как Степашин смог все-таки подключиться, он начал свою речь с шутки: «Добрый день, Владимир Владимирович, видимо не так сел снова». Затем рабочая встреча продолжилась.

Фразу «Не так сели. Степашин — первый зам. Исправьтесь» произнес первый президент РФ Борис Ельцин в мае 1999 года. Через две недели Степашина назначили на пост премьер-министра страны, который он занимал до 9 августа того же года. Спустя время фраза Ельцина «Не так сели» превратилась в мем.

До этого Путин призвал не использовать «кашу из латиницы» и других символов в русском языке. Глава государства заявил, что на письме и в речи необходимо использовать кириллицу, которая является историческим алфавитом.

Российский лидер подчеркнул, что принципиально важно избавиться от «вульгарных и механических» иностранных заимствований в русском языке. Он отметил, что подобные фразы «засоряют и коверкают русский язык».

Ранее Путин заявил, что не считает себя киборгом.

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