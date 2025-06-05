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В МИД РФ прокомментировали блокировку США резолюции по Газе

МИД РФ: вето США помешало остановить «чудовищное кровопролитие и голод» в Газе
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Mahmoud Issa/Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ заявили, что наложение США вето на резолюцию по Газе помешало остановке «чудовищной» ситуации в секторе Газа. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В сообщении говорится о том, что американская сторона отвергла план собственного авторства по достижению соглашения между Израилем и ХАМАС, в разработке которого принимали участие посредники из Египта и Катара.

«Оказался упущенным еще один шанс остановить чудовищное кровопролитие и голод в Газе...», — заявили в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что для решения проблемы «насилия и страданий» необходима повсеместная остановка боевых действий, освобождение заложников, налаживания доступа к гуманитарной помощи, а также перезапуск мирного процесса на международно-правовой основе «при мирном сосуществовании Палестины и Израиля».

В среду Соединенные Штаты Америки наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Документ был подготовлен 10 непостоянными членами СБ ООН. При этом США стали единственной страной, которая не поддержала проект резолюции.

Ранее Небензя оценил итоги голосования по резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе.

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