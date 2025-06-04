США заблокировали резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

Соединенные Штаты Америки наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был подготовлен 10 непостоянными членами СБ ООН. При этом США стали единственной страной, которая не поддержала проект резолюции.

В ноябре прошлого года США также наложили вето на резолюцию о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. По словам постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, принятый документ мог бы вынудить Израиль остановить агрессию против Ливана и Сирии, а также прекратить боевые действия в Газе и на Западном берегу Иордана.

Министерство иностранных дел России заявило, что именно действия Соединенных Штатов представляют собой основную и единственную причину ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и в других частях мира. В ведомстве отметили, что в свете вето, наложенного США, РФ планирует активно развивать свою деятельность в СБ ООН и на других международных площадках.

Ранее в Израиле раскрыли детали нового плана США по Газе.