Небензя оценил итоги голосования по резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

Небензя: голосование в СБ ООН о прекращении огня в Газе показало, кто хочет мира

Итоги голосования по резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) о прекращении огня в секторе Газа показали, кто хочет мира на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

«К сожалению, в очередной раз совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу, да и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса», — сказал постпред.

По словам Небензи, прошедшее голосование показало, кто «продолжает играть в геополитические игры».

Несколькими часами ранее Соединенные Штаты Америки наложили вето на проект резолюции СБ ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Документ был подготовлен 10 непостоянными членами Совбеза. При этом США стали единственной страной, которая не поддержала проект резолюции.

Ранее в Израиле раскрыли детали нового плана США по Газе.