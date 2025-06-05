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В России указали на путь для прекращения насилия в секторе Газа

МИД: РФ убеждена, что прекратить насилие в Газе можно через остановку боев
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Amir Cohen/Reuters

Россия убеждена в том, что разорвать круг насилия в секторе Газа можно через полную и повсеместную остановку боевых действий и освобождение всех заложников. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«В Москве убеждены, что разорвать этот круг насилия и страданий можно через полную и повсеместную остановку боевых действий, освобождение всех заложников и насильственно удерживаемых лиц, налаживание гуманитарного доступа по всем маршрутам, перезапуск мирного процесса на общепризнанной международно-правовой двугосударственной основе при мирном сосуществовании Палестины и Израиля», — сказано в заявлении МИД России о голосовании в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по проекту резолюции о ситуации в секторе Газа.

4 июня США наложили вето на проект резолюции СБ ООН с требованием прекратить огонь в палестинском регионе. Документ был подготовлен 10 непостоянными членами Совбеза всемирной организации. При этом США стали единственной страной, которая не поддержала проект резолюции.

29 мая ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие. Принятый сторонами план также предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи ООН жителям Газы. Его инициатором стали США в лице специального представителя президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

Ранее Небензя оценил итоги голосования по резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе.

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