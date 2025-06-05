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Путин вспомнил про обращение Тютчева к европейцам

Путин вспомнил призыв Тютчева уважать Россию, обращенный к Европе
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации поддержки русского языка вспомнил, как поэт Федор Тютчев требовал от Европы уважать Россию. Глава государства цитирует РИА Новости.

«Обращаясь в одной из своих работ к европейцам, <...> он писал: «Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы со своей стороны научитесь уважать нас в нашем единстве и силе», — сказал Путин.

Он отметил, что Тютчев был настоящим патриотом, и напомнил, что в 2028 году исполнится 225 лет со дня рождения великого литератора.

30 мая член Европейского парламента Фернан Картайзер призвал руководство Европейского союза (ЕС) не ставить восстановление отношений с Россией в зависимость от урегулирования конфликта на Украине.

По его мнению, Брюссель мог бы оказывать поддержку Киеву без ущерба интересам Москвы. Депутат выразил уверенность, что Европе было бы продуктивнее сосредоточиться на гуманитарной помощи пострадавшим от конфликтов государствам и восстановлении демократических институтов.

Ранее Путин заявил, что демократию и права человека на Западе превращают в декорации.

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