Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

«Председатель КНР Си Цзиньпин вечером 5 июня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Детали разговора на данный момент не приводятся.

1 июня директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что разговор Трампа и Си Цзиньпина, как ожидается, состоится в ближайшую неделю.

До этого CNN сообщало, что США и Китай в настоящее время согласовывают проведение телефонного разговора между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Си Цзиньпином для урегулирования торговых разногласий.

Сам Трамп заявил, что после разговора с китайским лидером Си Цзиньпином сможет урегулировать торговые разногласия между странами.

Ранее глава Пентагона призвал готовиться к противостоянию с Китаем.