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Глава немецкой партии назвала политику Мерца по Украине безумной

Сопредседатель АдГ Вайдель: политика Мерца по Украине безумна
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Carsten Koall/Global Look Press

Политика канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении Украины безумна. Таким мнением поделилась сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в беседе с блогером Марио Науфалом.

Вайдель выразила свое несогласие с курсом Мерца, который, по ее словам, предлагает военную поддержку Киеву, включающую поставку танков, ракетных систем и финансовую помощь в миллиарды долларов для противостояния России, в то время как президент США Дональд Трамп выступает за мирные переговоры и прекращение огня.

«Как можно это понимать? Это же безумие!» — заявила лидер партии.

До этого замглавы Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц меняет политику Германии в отношении России и Украины в пользу прямого противостояния с первой.

26 мая Мерц публично объявил об изменении политики четырех ведущих западных стран — Германии, США, Великобритании и Франции — относительно ограничений дальности действия вооружений, поставляемых Украине. Это решение, по словам Мерца, снимает прежние ограничения, предоставляя Киеву возможность осуществлять удары по российским военным объектам на значительном расстоянии от линии фронта.

Ранее Мерца обвинили в желании взять реванш у России за прошлые поражения Германии.

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