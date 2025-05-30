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Мерца обвинили в желании взять реванш у России за прошлые поражения Германии

Политолог Доктороу: политика Германии по Украине говорит о реваншизме Мерца
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Lisi Niesner/Reuters

Политика ФРГ по эскалации конфликта на Украине четко говорит о реваншистских настроениях у немецкого канцлера Фридриха Мерца. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

Политолог напомнил, что около десяти лет назад в Германии начали звучать заявления о том, что новые поколения не несут никакой вины за деяния предков.

«Теперь мы видим, как немецкие политики начинают поучать Москву. Более того, развиваются самые настоящие реваншистские настроения, и Мерц тому самый яркий пример», — подчеркнул он.

26 мая Мерц заявил, что четыре страны — Германия, США, Великобритания и Франция — больше не ограничивают дальнобойность оружия, поставляемого Украине. По этой причине Киев теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны обсуждают возможность закупки американского оружия для передачи Украине на фоне истощения собственных запасов.

Ранее канцлер Германии не стал прямо отвечать на вопрос о поставках крылатых ракет Taurus на Украину.

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