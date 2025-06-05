Германист описал курс Мерца в отношении Украины

Замглавы Института Европы (Российской академии наук) РАН Владислав Белов заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц меняет политику Германии в отношении России и Украины в пользу прямого противостояния с первой. Его слова приводит РИА Новости.

«Если при Шольце мы видели относительно сдержанную формально миротворческую линию, то сейчас ставку сделали на прямую конфронтацию, в первую очередь по линии украинского конфликта», — заявил германист.

По словам Белова, ключевым моментом перехода Германии от роли посредника к роли союзника Киева стала поездка Мерца в Киев с качестве представителя «Коалиции желающих» 10 мая 2025 года.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин также в интервью для РИА Новости предположил, что Мерц не перейдет красные линии, поскольку он придерживается образа сдержанного консерватора. Расширение поставок вооружений на Украину со стороны Мерца он назвал выполнением его предвыборных обещаний и свидетельством стремления политика отвечать перед избирателями за сказанные слова.

До этого финский профессор Малинен заявил, что организация Германией производства вооружений на территории Украины втягивает страну в конфликт с Россией.

Немецкая газета Die Welt писала, что Берлин намерен финансировать производство дальних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для украинской армии.

Кроме того, по имеющейся у издания информации, в новый пакет немецкой военной помощи Киеву вошло финансирование украинских дронов дальнего радиуса действия. Газета отмечает, что в начале мая Украина уже обращалась к министерству обороны ФРГ с просьбой профинансировать производство ударных БПЛА типа BARS и AN-196, а также БПЛА типа Flamingo. Берлин одобрил эту просьбу Киева.

Ранее Зеленский прибыл в Берлин.