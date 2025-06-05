Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «киевский режим приобретает черты террористического». Его слова передает ТАСС.

По словам Пескова, Москва будет учитывать в переговорах этот факт.

«Разумеется, тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима... будет учитываться», — поделился Песков.

До этого политолог Сергей Марков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что руководство Украины превращается в террористическую организацию. Эксперт подчеркнул, что это не является отказом от мирных переговоров.

Трамп, по его словам, должен выбрать, «хочет ли он оставаться пособником террористов, как экс-президент США Джо Байден, или нет».

Накануне Путин на совещании с правительством РФ заявил, что все преступления против гражданских лиц накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса. Глава государства подчеркнул, что удар наносился по мирному населению намеренно, и это только подтверждает опасения российской стороны в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в участии в террористической деятельности Украины.